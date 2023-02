"Diomande vai ser dos melhores centrais do mundo, nunca vi um talento igual"

Ricardo Sousa não tem dúvidas de que Diomande vai ser um dos melhores do mundo. O ex-treinador do Mafra ficou muito impressionado com a qualidade do reforço leonino. Destaca-lhe a capacidade de jogar com os dois pés e acredita que o Sporting vai ser trampolim para outros palcos.

Em janeiro de 2022, Ousmane Diomande, central marfinense de 19 anos, deixou o seu país e mudou-se para a Dinamarca, ingressando no Midtjylland, clube que representou apenas nos sub-19 e que pode defrontar na quinta-feira, ao serviço do Sporting, na Liga Europa. Uma ascensão meteórica com uma etapa de seis meses em Mafra onde, desde a primeira hora, impressionou Ricardo Sousa. O treinador deixou recentemente este clube e acredita que o jogador tem tudo para ser "um dos melhores do mundo".

"O Ousmane chegou ao Mafra num contexto difícil. Não o quiseram nos sub-23 do Midtjylland e mandaram-no para Portugal no âmbito de um acordo entre os dois clubes. Mal começou a treinar connosco surpreendeu pela positiva. Demonstrou enorme capacidade de progressão, é um miúdo que gosta de ouvir e compreender as mensagens dos treinadores para melhorar e percebeu desde cedo o porquê da exigência", começa por revelar o técnico, deixando uma confissão: "Na minha carreira, quer como jogador quer como treinador, e conheci grandes jogadores, nunca encontrei ou vi um talento igual, um jogador com um potencial tão grande quanto Diomande. Tem tudo para chegar aos grandes palcos. Após três dias de treino disse à minha equipa técnica que Diomande ia jogar brevemente num grande clube. Percebi imediatamente o diamante em bruto que tinha ali, com coisas por lapidar, como é normal no futebol, mas uma enorme qualidade."