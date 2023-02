Diomande titular, Chermiti no banco: os onzes de Chaves e Sporting

Confira os onzes iniciais de Chaves e Sporting para o jogo da ronda 21 do campeonato, com início às 19h00.

A presença de Diomande, reforço de inverno, na defesa do Sporting é uma das notas de destaque no onze inicial apresentado por Rúben Amorim em Chaves. Chermiti, que entrou e marcou no clássico com o FC Porto, é suplente, mantendo-se a aposta em Paulinho. Morita, recuperado fisicamente, é igualmente suplente, pelo que Pedro Gonçalves deve voltar a desempenhar funções no meio-campo.

Onze do Chaves: Rodrigo Moura; Habib Sylla, Steven Vitória, Carlos Ponck e Sandro Cruz; João Mendes, João Pedro e João Teixeira; Abass Issah, Juninho e Euller.

Suplentes: Gonçalo Pinto, Nélson Monte, Luther, Guima, Héctor Hernández, Queirós, Guilherme Silva, Benny e Jô Batista.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Diomande; Bellerín, Ugarte, Pedro Gonçalves e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Trincão.

Suplentes: Franco Israel, Matheus Reis, St. Juste, Morita, Fatawu, Tanlongo, Arthur, Ricardo Esgaio e Chermiti.