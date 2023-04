"Diomande teve dificuldade, está no Ramadão. Mas, no Sporting não há dias de folga"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Casa Pia-Sporting (3-4), jogo relativo à 27.ª jornada da Liga Bwin.

O que não gostou da primeira parte? "O Ousmane [Diomande] teve dificuldade em fazer recuperação, também está em Ramadão, mas no Sporting não há dias de folga. Basta um lance para nos retirar do jogo. Temos de estar no máximo e [nessa altura] precisávamos de um jogador entrelinhas".

Avisou que quem desligasse não jogava contra a Juventus. Trincão respondeu com um hat-trick. Vai ser titular? "Vamos ver, isso depende da conjugação do onze. O Ugarte não joga e há dias assim. Eu entendo isso e foi displicência mental. Se tivermos esta mentalidade contra a Juventus, não conseguimos ganhar".