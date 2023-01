Diomandé pode tornar-se o defesa mais caro da história do Sporting

Sporting tem tudo acertado com o Midtjylland pelo central de 19 anos e paga 7,5 M€ a pronto e 5 M€ em objetivos. Costa-marfinense pode ser o defesa mais caro da história dos leões, superando os 12 M€ de St. Juste. Amorim pediu contratação e atleta não jogou no domingo pelo Mafra. Poupou-se nos alas para ter o central.

Diomandé vai ser jogador do Sporting dentro de muito pouco tempo. Sabe O JOGO que o central de 19 anos, emprestado ao Mafra pelo Midtjylland, será reforço neste mercado de janeiro e que o Sporting pagará 12,5 milhões de euros pelos seus serviços. Os leões vão colocar 7,5 M€, acrescentando mais 5 M€ em objetivos e deixando 20% de uma futura mais-valia no clube dinamarquês. Como tal, e caso cumpra as metas estabelecidas, o central poderá tornar-se o defesa mais caro da história leonina, superando St. Juste, que foi contratado por 12 milhões em 2022 (9,5 como verba inicial e 2,5 em objetivos).

Diomandé foi um pedido expresso de Rúben Amorim, que sinalizou como era importante adquirir mais um jogador para o eixo defensivo e a SAD leonina concordou em subir a proposta inicial de 7 M€, aceitando a cifra de mais de 12 M€ que o Midtjylland, próximo adversário na Liga Europa, queria. Apesar de contar com Diomandé para a equipa principal na próxima temporada, o emblema dinamarquês foi sensível à vontade do jogador e à aliciante proposta leonina. As negociações avançaram na última semana, mas conheceram ontem novidades importantes e, como tal, o atleta nem participou já no jogo do Mafra com a Oliveirense, favorável aos de Azeméis por 3-2. O presidente do emblema da II Liga detalhou como o jogador estava em trânsito.

"A ausência [do jogo] deveu-se a uma precaução para evitar que algum azar pudesse estragar o negócio. É uma transferência pouco normal na 2.ª Liga, com o Mafra a ser o clube que serviu de trampolim a um jogador que, em minha opinião, joga em qualquer equipa do Mundo. Fico feliz por ele e pelas pessoas do Midtjylland, que são pessoas de bem, que nos querem ajudar", disse José Cristo.

O jogador pode ser oficializado hoje pelo Sporting, que canalizou uma fatia importante do dinheiro que deverá receber por Porro. Amorim privilegiou a posição de central e, nesta fase, será difícil um investimento avultado num lateral direito. Lamptey, como O JOGO noticiou, saiu dos planos porque o Brighton exigia pelo menos 10 M€ e Milan van Ewijk, do Heerenveen, estava avaliado em 10 M€ também, havia a possibilidade de se baixar aos 7 M€, contudo o clube encaixou 13 M€ pela venda de Sarr ao Lyon e está mais confortável financeiramente.

O diretor técnico, Ferry de Haan, garantiu que o lateral-direito não sai. "Se a porta está fechada? Sem dúvidas. Tenho estado em contacto com o jogador e com os seus agentes e há interessados, mas nada de concreto", explicou à ESPN.

Bellerín também estava referenciado e é um alvo apetecível e a baixo custo porque o Barcelona quer poupar em salários.