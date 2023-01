Diomandé está quase fechado no Sporting

Central não jogou pelo Mafra diante da Oliveirense e O JOGO sabe que acordo com o Midtjylland está próximo.

Diomandé está perto de se tornar reforço do Sporting. O central de 19 anos não alinhou esta tarde pelo Mafra, em partida contra a Oliveirense (favorável aos de Azeméis por 3-2), por estar já a ser negociado. Os leões subiram a oferta de 7 milhões de euros e corresponderam, sabe O JOGO, às exigências do Midtjylland.

Os dinamarqueses pediram 8 milhões de euros a pronto, mais alguns milhões em objetivos, e a SAD leonina concordou de modo a garantir o central que fez 17 jogos pelo Mafra. Os dinamarqueses, sabe O JOGO, contavam com o atleta para a próxima temporada desportiva, mas entenderam que a proposta era irrecusável. Têm-se mantido em contacto com o jogador costa-marfinense e foram sensíveis à vontade deste em ir para o Sporting.

No final do jogo entre Mafra e Oliveirense, o presidente José Cristo explicou que o central não jogou por existirem "negociações" para a sua transferência.

"Sabemos que existem negociações muito avançadas com vários clubes interessados. A ausência [do jogo] deveu-se a uma precaução para evitar que algum azar pudesse estragar o negócio. Sinceramente fico feliz se tudo correr bem para todas as partes, é uma transferência pouco normal na 2.ª Liga, com o Mafra a ser o clube que serviu de trampolim a um jogador que, em minha opinião, joga em qualquer equipa do Mundo. Além disso, ficarei muito feliz pelas pessoas do Midtjylland, que são pessoas de bem, que nos querem ajudar", disse José Cristo.