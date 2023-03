Diomande já é um diamante para o Sporting

Publicação dos leões após vitória frente ao Portimonense incluiu um trocadilho com o nome do costa-marfinense.

Diomande foi titular em Portimão e protagonizou uma boa exibição. No sábado, o Sporting, nas redes sociais, colocou um emoji de um diamante, um trocadilho evidente com o nome do costa-marfinense.

O clube valorizou os sete duelos ganhos em oito tentados e a média de 93% de acerto no passe.

O jogador foi contratado em janeiro por 7,5 M€ e pode custar mais 5 M€ mediante objetivos.

