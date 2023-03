Diomande excedou as expectativas e SAD do Sporting quer subir cláusula de rescisão

Atualmente, o jogador da Costa do Marfim está protegido com uma cláusula de 80 milhões de euros. Vários clubes europeus olham com entusiasmo para o jovem sportinguista.

O rendimento e comportamento de Diomande nos poucos meses de leão ao peito estão a exceder as expectativas e vão ao encontro da projeção feita por Rúben Amorim, mesmo antes de finalizada a aquisição do jogador da Costa do Marfim. Nesse sentido, e mesmo tendo sido contratado na última janela de mercado, a administração da SAD leonina já está a equacionar aumentar a cláusula de rescisão do jogador, atualmente nos 80 milhões de euros, para valores mais elevados. A adaptação de Diomande ao futebol ao mais alto nível tem agradado sobremaneira aos dirigentes e técnicos leoninos, com especial incidência para Rúben Amorim, e Frederico Varandas pretende dar outra dimensão ao atleta, protegendo-o com uma cláusula mais difícil de alcançar por eventuais interessados, no futuro.

O à-vontade com que joga Diomande - exemplo maior no Estádio Emirates diante do Arsenal, nos oitavos de final da Liga Europa -, fez disparar o entusiasmo de vários clubes estrangeiros, agora muito mais atentos à sua evolução.

O aumento da cláusula já é tema de conversa entre os responsáveis leoninos, que em face desta alteração deverão fazer igualmente um reajustamento no salário do jogador.

O Sporting, recorde-se, pagou 7,5 milhões de euros ao Midtjylland pela contratação do central de 19 anos, num acordo que pode ascender aos 12,5 milhões de euros, valor que tem a ver com o número de jogos realizados.



Gonçalo Inácio também na fila

Além de Diomande, o Sporting tenta também subir a cláusula de rescisão de Gonçalo Inácio, cifrada atualmente nos 45 milhões de euros. O central tem contrato até 2026 e é intenção de Varandas aumentar o número de anos do vínculo e consequentemente a cláusula. Inácio estreou-se recentemente pela Seleção principal de Portugal, é há muito desejado, sobretudo em Inglaterra, e a SAD entende que o valor de mercado do jogador supera os 45 M€.

De resto, os leões encontraram-se também a finalizar o processo de renovação e aumento salarial de Matheus Reis, cujo contrato expira em 2026. O jogador chegou a Alvalade em 2020/21, já com a época em andamento.

No topo dos mais valiosos com Chermiti e Pote

O Sporting está a encetar uma nova política no que a cláusulas de rescisão diz respeito, elevando o valor das mesmas. Anteriormente, as cláusulas dos defesas não ultrapassavam os 45 milhões de euros, valores por exemplo de Adán, Gonçalo Inácio, St. Juste, Coates, Matheus Reis... Os médios e avançados habitualmente eram blindados com cláusulas de 60 milhões de euros, como são os casos de Ugarte, Arthur Gomes, Rodrigo Ribeiro, entre outros.

Diomande está no topo da hierarquia, com Pedro Gonçalves e Chermiti, mas o defesa pode tornar-se em breve no jogador com a cláusula mais alta do plantel.