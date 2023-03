Diomande e um jogo para lembrar: "Foi algo novo para mim, só pensava: 'uau!'"

Jovem central reforçou o Sporting no mercado de janeiro.

Contratado no mercado de janeiro ao Midtjylland, da Dinamarca, após empréstimo ao Mafra, Diomande mostra-se encantado no Sporting e recordou o apuramento para os quartos de final da Liga Europa, em casa do Arsenal.

"Foi muito entusiasmante e todos me têm ajudado muito. Este é um bom grupo e já me sinto como em casa. Claro que no início foi difícil com as questões mais táticas, porque é muito diferente daquilo que já fiz. Tive de aprender e continuo a fazê-lo, mas sinto-me muito apoiado também pela equipa técnica e sei que posso continuara melhorar", afirmou o jovem central costa-marfinense ao jornal do clube.

Diomande, confrontado com a personalidade evidenciada em campo nos sete jogos realizados, declarou: "Sempre tive essa capacidade. Sou um jogador que gosta muito de ter a bola e quando a tenho só penso em encontrar uma boa solução e manter-me calmo. Aqui no Sporting é mais fácil, porque há muitos bons jogadores também."

Bem fresca na memória está a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, em casa do Arsenal. "Foi um jogo entusiasmante. Sabíamos que o Arsenal estava muito bem, no aquecimento ouvíamos os adeptos a cantar... Foi algo novo para mim, só pensava: 'uau!' Quando o jogo arranca, tento sempre começar com confiança, fazer bem os primeiros passes. Essas primeiras bolas são sempre importantes e acho que joguei com essa confiança depois. Foi um grande jogo, ganhámos no Emirates Stadium, e para mim foi como um sonho", vincou.

Os jogos em Alvalade são igualmente especiais. "Nunca tinha jogado num clube com um estádio tão grande e com tantos adeptos. Quando entrei contra o FC Porto, na primeira vez que joguei em casa, foi um sonho tornado realidade. Foi diferente de tudo o que já vivi. No início senti um bocadinho mais de pressão quando tinha a bola, mas depois fui-me sentindo confortável para jogar o meu futebol", recordou.