Diomande continua sem minutos nesta pré-temporada do Sporting

Central falhou o Farense e também o Genk, esta quarta-feira

Diomande ficou fora dos compromissos de ontem diante de Farense (2-1) e Genk e continua sem somar minutos nesta pré-época do Sporting.

O central costa-marfinense sofreu de "síndrome febril" e falhou os primeiros encontros da temporada, contra Estrela da Amadora (4-1) e Marítimo (3-0) na passada semana.

Esta quarta-feira, o Sporting divulgou que o jogador cumpriu "trabalho normal no relvado". O estado gripal afetou a preparação do jogador contratado o ano passado e impediu que este pudesse dar hoje o seu contributo no Algarve.