Diomande, central do Sporting, fora da lista da Costa do Marfim

Não mereceu a confiança de Gasset, que leva sete defesas para o jogo com a Zâmbia.

Diomande não integra a lista de Jean Louis Gasset para o jogo com a Zâmbia, de dia 17 de junho, de qualificação para a CAN'2023. O central do Sporting está em Abidjan, na Costa do Marfim, onde foi recebido em euforia e tinha a perspetiva de ser chamado para este compromisso.

O jogador tem estado a manter a forma, apesar de já ter entrado de férias no clube, mas não mereceu a confiança de Gasset que levou sete defesas.

Poderia ser a primeira internacionalização A de Diomande. O atleta de 19 anos foi observado por representantes da sua seleção e ganhou mediatismo com a transferência para Alvalade em janeiro, tendo somado 17 encontros pelos leões em menos de seis meses.

Assim, será esperado logo no arranque dos trabalhos em Alcochete, no início de julho. Caso fosse à seleção teria alguns dias a mais de férias.