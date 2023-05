Diomande assinala primeiro golo pelo Sporting e garante: "Vamos regressar mais fortes"

Central estreou-se no domingo a marcar ao serviço do emblema leonino, no empate 2-2 com o Benfica, em Alvalade

O Sporting empatou no domingo na receção ao Benfica, 2-2, resultado que adiou a decisão do título para a última jornada e que colocou o Braga na Liga dos Campeões, deixando os leões de fora.

O central costa-marfinense Diomande marcou o segundo golo do emblema verde e branco, tornando-se o mais jovem central do Sporting a marcar no dérbi lisboeta. O jovem jogador recorreu às redes sociais para assinalar o feito e deixar uma garantia.

"Um bocado desapontado pelo resultado, mas muito feliz por marcar o meu primeiro golo por este clube incrível. Vamos regressar mais fortes", escreveu Diomande, de 19 anos.

