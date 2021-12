Dificuldade máxima nos oitavos de final: os possíveis adversários do Sporting

"Leões" já conhecem cinco possíveis e duros adversários.

Nos oitavos de final da Liga dos Campeões não há facilidades e, confirmado no segundo posto do Grupo C, os leões não podem voltar a enfrentar o Ajax e já conhecem cinco possíveis e duros adversários (os cabeças de série - líderes dos grupos).

No Grupo A, o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva terminou em primeiro e junta-se aos ingleses do Liverpool de Diogo Jota, o mais forte no Grupo B, e do Manchester United de Cristiano Ronaldo, que venceu o Grupo F.

O Real Madrid passou em primeiro posto no Grupo D e o Bayern fica como comandante do E, onde está esta quarta-feira o Benfica a tentar o apuramento.

No Grupo H, Juventus e Chelsea podem ser primeiros e talvez do Grupo G possa vir o menos colossal dos rivais: Lille, Salzburgo e Sevilha ainda lutam pela passagem.

Cabeças de série

- Manchester City (grupo A)

- Liverpool (B)

- Ajax (C) - não pode defrontar o Sporting por ter sido do mesmo grupo

- Real Madrid (D)

- Bayern (E)

- Manchester United (F)

Segundos classificados

- PSG (grupo A)

- Atlético de Madrid (B)

- Sporting (C)

- Inter (D)