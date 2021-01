Diferendo sobre Ronaldo não separou Rui Alves e Varandas na tribuna

Rui Alves à conversa com Varandas na quinta-feira, dia em que o jogo foi adiado devido ao mau tempo

Os dois presidentes sentaram-se perto um do outro durante o encontro da jornada 13.

Sporting e Nacional mostraram que a troca de galhardetes em setembro último na sequência da nova nomenclatura do centro de treinos dos leões, a Academia Cristiano Ronaldo, não teve impacto nas relações dos dois clubes, com os seus líderes, Rui Alves e Frederico Varandas, a sentarem-se perto um do outro na tribuna.

Os alvinegros alegavam plágio, dado que já tinham o complexo CR7. O Nacional emitiu na altura um comunicado em que admitia "estupefação" com o facto de o Sporting ter anunciado a alteração do nome da Academia do clube para Academia Cristiano Ronaldo.

Na origem da contestação do emblema madeirense, que até dirigiu uma carta a Frederico Varandas, estava o facto de a academia de formação alvinegra chamar-se "Cristiano Ronaldo Campus Futebol" desde novembro de 2007.