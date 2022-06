Dier recorda Sporting: "Aprendi com toda a gente, das pessoas da cozinha aos treinadores"

Internacional inglês e jogador do Tottenham passou pela Academia do Sporting

Eric Dier, internacional inglês que completou a sua formação no Sporting, tendo sido transferido no verão de 2014 para o Tottenham, esteve esta quarta-feira de visita à Academia.

"Passei muito anos aqui, vivi vários anos na Academia. Estou muito feliz por estar aqui de novo e por ver os jogadores a treinar e a viver como vivem aqui", disse na Sporting TV.

"Há coisas muito diferentes e há outras completamente iguais", referiu, ele que deixou o clube em 2014. "Há campos novos e as condições são incríveis para os jogadores jovens aprenderem. (...) Há não muito tempo era eu um deles".

"Vivia na Academia a tempo inteiro e houve pessoas que me marcaram e que me ensinaram muito. Aprendi aqui muitos dos meus princípios como pessoa e como jogador. Aprendi com toda a gente, desde as pessoas da cozinha até aos treinadores. Todos me marcaram de uma maneira ou de outra. Levo sempre o Sporting comigo. Devo tudo ao Sporting, que me deu tudo para eu poder cumprir o meu sonho", disse ainda.