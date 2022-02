Dias Ferreira: "Vou fazer 75 anos. Não estou disponível para cargos no Sporting"

Antigo candidato à presidência do clube apoia Ricardo Oliveira, que apresentou a candidatura esta terça-feira.

Dias Ferreira, antigo candidato à liderança do Sporting, marcou esta terça-feira presença na apresentação da candidatura de Ricardo Oliveira, garantindo, todavia, que não está disponível para assumir qualquer cargo no clube.

"Conheço-o muito bem. Sei da sua capacidade de gestão desportiva. O currículo fala por si. Trouxe-o para a campanha em 2018, tenho toda a confiança na capacidade financeira. Vou fazer 75 anos. Estou a apoiar por fora. Não estou disponível para cargos no clube", afirmou, rejeitando assim que possa assumir a Mesa Assembleia Geral do Sporting, caso Oliveira seja eleito.

"Procurei priorizar essa reestruturação financeira. A gestão desportiva das modalidades vive dos diretores e seccionistas, que trabalham com amor e dedicação e com qualquer presidente. Na primeira vez da minha vida sou fã do Rúben Amorim. Temos de criar as condições para sustentar um treinador como ele, vendendo o menor número de jogadores possíveis. Tem uma capacidade de rentabilizar os jogadores. Esta candidatura é de convicção. Se o Sporting estivesse mal, seria uma candidatura oportunista. Não o é. Toda a gente vê que Ricardo Oliveira tem coragem e convicção para avançar. Por isso é que o apoio. Devo dizer que o convidei naquela altura para que ele se fosse preparando, para que fosse conhecendo os pontos. Fui o primeiro subscritor da candidatura dele", completou.

Elemento da lista de Dias Ferreira em 2018, Ricardo da Silva Oliveira junta-se a Nuno Sousa e Frederico Varandas nas eleições para a presidência do Sporting, que irão decorrer a 5 de março. Ricardo Oliveira foi ainda coorganizador, juntamente com Agostinho Abade, das conferências Sporting Com Rumo, em junho de 2020. Tem uma grande ligação ao desporto, onde se afirmou golfista, com resultados de excelência a nível nacional e internacional, sendo, também, presidente da Federação Portuguesa e membro do Board da FEPA (Federação Europeia de Padel).