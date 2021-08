Diaby termina ligação ao Sporting e já viaja para o novo destino

Com contrato válido até ao verão de 2023, o franco-maliano teria a receber ainda cerca de quatro milhões de euros em salários. Jogador prepara-se para reencontrar Marcel Kaizer no Al Jazira

Diaby está em vias de deixar o Sporting a título definitivo, sendo mais um de vários jogadores excedentários que vai deixar de constituir um problema para os leões. O franco-maliano está no topo salarial dos jogadores que o Sporting quer dispensar, auferindo os mesmos dois milhões de euros do que Sporar, e, sem encontrar um clube que agrade ao jogador e que esteja disposto a pagar pela transferência, os leões estão perto de deixar o extremo sair sem custos, pois pouparão 4 M€ em virtude do atleta ter contrato até 2023.

Esta segunda-feira, nas redes sociais, o jogador já mostrou que está a caminho dos Emirados Árabes Unidos.

Contratado por Sousa Cintra em 2018/19, Diaby prepara-se para se reencontrar com Marcel Keizer, técnico escolhido por Frederico Varandas nessa mesma época desportiva para suceder a José Peseiro, e o atual treinador do Al Jazira. A rescisão estará para breve e o jogador de 30 anos despedir-se-á dos leões, pelos quais fez 47 jogos e sete golos, antes de empréstimos a Besiktas, em 2019/20, e Getafe e Anderlecht, em 2020/21.