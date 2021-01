DGS vai dar luz verde à dupla de "falsos positivos" do Sporting, Nuno Mendes e Sporar

Unilabs enviou email com resultado dos testes efetuados a Nuno Mendes e Sporar de modo a que a Delegada de Saúde local que abrange Alcochete os coloque disponíveis.

O Sporting, segundo O JOGO apurou, deverá ter esta sexta-feira a confirmação por parte da Direção-Geral de Saúde (DGS) de que Nuno Mendes e Sporar podem integrar os treinos sem quaisquer restrições e, assim, tornarem-se opções para a final da Taça da Liga de sábado frente ao Braga.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o laboratório Unilabs enviou na quinta-feira um email para DGS sublinhando o resultado dos testes efetuados aos dois atletas, considerados falsos positivos, o qual também foi partilhado com a Delegada de Saúde Coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) que abrange Alcochete, Lina Maria. Segundo apurámos junto de autoridades da saúde é à DGS e à respetiva delegada local que cabe retirar o nome dos atletas - sendo que Frederico Varandas, presidente do Sporting, no final do confronto com o FC Porto, referiu que apenas Sporar estava inscrito - do SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica).

Na quinta-feira, André Bernardo, administrador da SAD do Sporting, através de um editorial no jornal do clube, reforçou as palavras do presidente Frederico Varandas, ainda em Leiria, no final do clássico. "Hoje também é conhecida a probabilidade de um teste PCR à covid-19 ser falso positivo e ela é menor do que 1%, ou seja, a probabilidade de erro num teste é de menos de um teste errado em cada 100. Erro porque a pessoa testada não tem vírus, mas o teste indica que sim. Os erros acontecem, e quis o acaso que ao Sporting acontecessem em dois jogadores numa amostra de 30, desafiando o estatisticamente provável. [...] Se existe um falso positivo, o que é verdade é que Nuno Mendes e Sporar não têm covid-19, tal como comprovado pelos três testes negativos adicionais que foram efetuados. [...] E o que também é verdadeiro é que o diretor clínico da Unilabs [António Maia Gonçalves] enviou ao Sporting um email em que reconhecia esse facto. [...] Também verdadeiro é o email enviado pela Direcção-Geral da Saúde a este diretor, às 13h30 de terça-feira - dia do jogo do Sporting-FC Porto -, a solicitar a confirmação do conteúdo do email, assim como é verdadeira a ausência de resposta por parte do mesmo. A resposta nunca chegou e o Sporting viu-se uma vez mais privado de poder utilizar ambos os jogadores", escreveu. Resta saber se o Sporting mantém a intenção de avançar com uma queixa na Ordem dos Médicos contra o diretor médico da Unilabs, António Maia Gonçalves.