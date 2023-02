Destaques do Sporting no clássico: Chermiti e Edwards ainda apontaram o caminho

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na partida da ronda 20 com o FC Porto. Dragões venceram em Alvalade por 2-1.

Adán 6

Sofreu dois golos mas esteve em evidência aos 10", 26" e 40", onde anulou situações de potencial risco.



Gonçalo Inácio 4

Não teve noite inspirada, em particular em momentos chave da mesma como no duelo, perdido, para Toni Martínez que deu no segundo golo portista. No 0-1 a bola já lhe passaram entre as pernas, aí podendo invocar alguma infelicidade.



Coates 5

No 0-2 não teve arranque para acompanhar Pepê, mas o erro maior vinha de trás. Aos 22" e aos 77" teve intervenções que travaram lances de extremo perigo.



Matheus Reis 6

Até sair estava a demonstrar certeza a defender e a conseguir apoiar mais adiante. Aos 20" teve uma excelente assistência para Edwards, ele que bloqueou aos 48" um disparo de Pepê.



Bellerín 6

Na estreia a titular e em Alvalade cumpriu. Procurou o golo aos 7" e revelou precisão de cruzamento aos 23", para Trincão. Foi-se notando alguma perda de frescura, natural nesta fase, mas deixou boas indicações.



Fatawu 4

Muitas dificuldades, em particular com as incursões de João Mário pelo seu lado. Saiu ao intervalo sem deixar grandes memórias.



Ugarte 5

Na jogada do 0-1 acaba por ter intervenção indireta negativa mas foi apenas um momento entre outros numa tarde apagada. Muito discreto a defender e mais ainda a tentar atacar.



Pedro Gonçalves 6

Pelo corredor central revelou-se sem inspiração e sentiu dificuldades em ligar o jogo para a frente. Na segunda parte melhorou, em particular quando procurou mais as alas. Aos 54" podia ter marcado.



Edwards 7

Lutou, lutou, lutou. Uma palavra repetida para provar que foi constante o exemplo de resistência e combatividade dado pelo inglês. Aos 20" chegou atrasado a um cruzamento, obrigando Diogo Costa a duas defesas de grande dificuldade (45"+1" e 90"). Além disso, isolou Chermiti aos 88" e esteve no passe do golo anulado ao colega.



Trincão 4

Tirando um remate, sem perigo, aos 23" mal se viu em campo.



Chermiti 7

Tal como Edwards, foi um revoltado constante e acabou merecidamente premiado com o golo já nas compensações. Aos 88" obrigou Diogo Costa a grande intervenção, meteu a bola na baliza portista num lance anulado e, ainda, tentou uma bicicleta. A aposta de Amorim nele em vez de Paulinho, no onze, foi uma decisão acertada.



Paulinho 4

Entrou ainda na primeira parte, para mudar o figurino do jogo do Sporting mas em nenhum aspeto o conseguiu fazer. Pouco ou nada se viu.



Nuno Santos 6

Contribuiu para agitar um pouco o futebol leonino, e particular pela esquerda. Aos 54" deu a Pote uma grande ocasião de faturar.



Esgaio 3

Viu Bellerín passar-lhe à frente na titularidade, entrou e foi substituído 15" depois. Pouco tempo para se mostrar ou para mudar fosse o que fosse.



Diomande 5

Estreia absoluta e em Alvalade. Grande corte aos 85" sobre Pepê.



Arthur Gomes 6

Uma entrada com "fome" e consequência: foi dele o cruzamento perfeito para o golo de Chermiti.