Destaques do Sporting frente ao Braga: Morita teve bons amigos

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na goleada por 5-0 frente ao Braga, para a ronda 18 do campeonato.

Adán 6

Mostrou segurança e voou para parar os remates de André Horta, aos 71", e Alan Ruíz, aos 84".



St. Juste 6

Seguro no passe, mesmo quando tinha adversários pela frente. Assistiu Morita no 1-0.



Coates 6

Capitão leu bem a maioria dos lances e fez vários cortes providenciais. Esteve perto de marcar, aos 8".



Gonçalo Inácio 6

Bem nos aspetos técnicos, mostrou-se destemido a sair com a bola e a iniciar jogadas de ataque.



Ricardo Esgaio 7

No primeiro jogo após a saída de Porro, esteve seguro no capítulo defensivo e não teve medo de atacar.



Ugarte 6

Recuperou várias bolas, numa bola delas iniciou o lance do 2-0. Acaba por estar ligado também ao primeiro golo, dado que faz o remate que inicia a sequência de cantos que dá origem ao 1-0.



Nuno Santos 6

Bem no capítulo defensivo, deu muita profundidade ao flanco esquerdo, fazendo combinações com os colegas do ataque.



Edwards 8

É verdade que revelou algum individualismo, mas essa característica permitiu empurrar a equipa para a frente e ganhar faltas. Depois de duas boas oportunidades e de ter participado no 2-0, marcou um grande golo.



Pedro Gonçalves 8

Em alto rendimento no meio

e nas alas, assistiu para o terceiro e quarto golos. Marcou de penálti um golo que já merecia.



Chermiti 7

Estreou-se a titular e justificou a aposta de Rúben Amorim. É verdade que não marcou - esteve perto aos 21" e 59" -, mas trabalhou muito e assistiu com classe Morita no 2-0.



Trincão 6

Trouxe frescura e manteve a dinâmica que a equipa estava a ter no ataque.



Tanlongo 6

Entrou bem na partida, mostrando boa qualidade de passe e parando alguns contra-ataques. Parece ter convencido Amorim.



Arthur Gomes 6

Veloz pelo flanco, manteve os defesas bracarenses em sentido.



Fatawu 6

Mostrou irreverência e ganhou o penálti que deu o 5-0.



Matheus Reis 7

Pouco tempo em campo, mas suficiente para marcar um grande golo.