Desperdício do Sporting em 15 jogos já iguala as duas épocas anteriores

Sporting derrotado em casa do Marítimo por um golo sem resposta

Equipa de Rúben Amorim vai em 17 pontos perdidos no atual campeonato.

O desaire na Madeira afundou ainda mais o Sporting na liga portuguesa, agora ficando com o líder Benfica a 12 pontos de distância, o Braga a seis e o FC Porto a cinco. Mas, mais do que isso, ficou mais um sinal de alerta para Rúben Amorim que, em 15 jornadas disputadas na presente temporada, já viu fugir 17 pontos.

Ou seja, o mesmo número que os lisboetas também deixaram de somar em 2021/22 e em 2020/21 mas... em 34 jornadas. Recorde-se que os leões foram vice-campeões na época passada e vencedores da Liga na anterior.

O desperdício pontual do Sporting vai em 37,8 por cento, fruto das cinco derrotas e de um empate nos 15 jogos disputados, isto em vésperas da visita ao Estádio da Luz, no próximo domingo. Os desaires são, evidentemente, o calcanhar de Aquiles verde e branco: à 15.ª jornada, só em 1966/67 o Sporting perdera mais jogos do que este ano, seis.