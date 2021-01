Despenalização de João Palhinha nas mãos de Fábio Veríssimo

João Palhinha ficou desolado com o amarelo no Bessa

Árbitro leiriense será ouvido pelo CD da FPF sobre lance que tira, para já, médio do dérbi contra o Benfica.

A versão final de Fábio Veríssimo sobre o lance no Boavista-Sporting que terminou no amarelo a João Palhinha e que tira, para já, o médio do dérbi contra o Benfica, será determinante para que o pedido de despenalização dos leões seja aceite pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

Tal como tem sido norma em situações idênticas, apurou O JOGO, o CD vai esperar pela interpretação final do juiz do encontro da jornada 15 do campeonato, já com o lance revisto através do recurso às imagens televisivas.

Recorde-se, por exemplo, que em 2019/20, Bolasie, então avançado dos leões, foi despenalizado rumo a um clássico frente ao FC Porto precisamente após admissão de um erro por parte de João Pinheiro, juiz que o expulsara com segundo amarelo num jogo diante do Portimonense, a contar para a Taça da Liga.

Na altura, o Sporting pediu a reversão da decisão, deferida pelo CD.