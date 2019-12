Clube crê que o extremo será despenalizado do cartão vermelho visto na visita ao Portimonense, válida para a Taça da Liga

Numa altura em que se aproxima a passos largos a receção ao FC Porto, marcada para o próximo dia 5 de janeiro, o Sporting acredita que pode contar com um "reforço" para o primeiro clássico da presente temporada. De acordo com o que O JOGO apurou, os leões têm confiança elevada na despenalização de Bolasie, que foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) após ter sido expulso na visita ao Portimonense, em jogo válido para a Taça da Liga, e esperam mesmo ter a confirmação do esperado em Alvalade na próxima terça-feira.

A indignação pela decisão João Pinheiro, expressa logo após o jogo pela voz do team manager Beto, motivou um recurso do Sporting ao castigo imposto pelo CD. Este assenta nas imagens televisivas da partida, onde o clube considera estar bem patente que Bolasie não agrediu o adversário Willyan Rocha. No jogo de Portimão, o entendimento do árbitro foi outro, mas os leões confiam que João Pinheiro poderá assumir o erro de apreciação do lance e precipitar a despenalização do internacional congolês para o clássico.

Cedido pelo Everton até ao final da presente temporada, Bolasie foi um dos últimos reforços a chegar ao Sporting antes do encerramento do período de transferências e não demorou a impor-se no onze. Lançado por Leonel Pontes na visita ao Boavista da quinta jornada da Liga, o extremo tornou-se, posteriormente, indiscutível sob o comando de Silas e já soma 18 jogos em 2019/2020.