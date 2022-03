"Desde que ficámos atrás que a equipa ficou mais ansiosa. Talvez devido ao treinador"

Declarações de Rúben Amorim, antes do encontro com o Arouca

Lançamento de mais jovens: "Apesar de não ser o momento certo, em termos de equipa, porque não ganhamos jogos. É sempre a oportunidade de lançar um miúdo, não sei se é isso que vamos fazer."

Momento mais desafiante? "Tivemos um ano com três competições. É um momento mais desafiante. A equipa está mais ansiosa. Desde o momento que ficámos atrás no campeonato que a equipa ficou mais ansiosa. Talvez devido ao seu treinador. Toda a gente sente. No ano passado, a equipa defendia mais, estava tranquila. Este momento faz bem, faz-nos crescer, apesar de não fazer bem aos adeptos. Da mesma forma que o FC Porto ganhou em Alvalade, nós podemos ganhar no Dragão."