"Desata tudo a chorar se virem Ronaldo entrar com a camisola do Sporting"

Declarações de Pedro Santana Lopes, antigo primeiro-ministro, no seu espaço de comentário no programa "Não Alinhados", da TSF.

Depois de anunciada a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, uma nova fase surge: qual será o próximo destino do internacional português?

Os rumores vão surgindo, com o Sporting sempre à mistura, e Pedro Santana Lopes, antigo primeiro-ministro e assumido adepto do emblema leonino, ficaria bastante satisfeito com o regresso, considerando que os sportinguistas iriam ficar muito emocionados ao ver Ronaldo de novo em Alvalade.

"Se Ronaldo voltar ao Sporting, acho que os sportinguistas como eu vão todos para o estádio e emocionam-se muito se o virem entrar. Desata tudo a chorar se o virem entrar com a camisola do Sporting", disse no seu espaço de comentário no programa "Não Alinhados", da TSF.