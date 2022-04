"Dérbi é decisivo? Se não ganharmos os jogos todos, é quase impossível", diz Amorim

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em antevisão ao dérbi com o Benfica (domingo, 20h30), a contar para a 30.ª jornada da Liga Bwin.

Benfica vai decidir as contas deste campeonato? "Vamos ver. Não fazemos contas em relação ao título. Nesta jornada pode ser decisivo, porque, se não ganharmos os jogos todos, é quase impossível ou praticamente impossível ganhar o campeonato, portanto, já aí, tirando o jogo do Benfica-FC, vai ser decisivo, este jogo com o Benfica."

Espera um Benfica diferente? "Temos observado um Benfica que é muito forte, nomeadamente, na Liga dos Campeões, e depois tem alguns percalços no campeonato. Não sei bem o que esperar. Agora, eles têm jogadores de grande qualidade que podem decidir jogos, que jogam muito bem em jogos grandes. Espero um Benfica, obviamente, de grande qualidade, e nós vamos dar resposta a isso. Também gostamos desses jogos. Tivemos uma sequência completamente diferente da que tivemos no ano passado, com sequências de dois jogos de Liga dos Campeões, Taça de Portugal, ainda vamos ter um jogo com o FC Porto, portanto, a equipa cresceu muito. Cresce com estes jogos. Nós gostamos, jogamos em casa e eu espero um Benfica muito motivado, a seguir ao jogo de quarta-feira, mas nós temos a obrigação de vencer e é isso que vamos tentar fazer."