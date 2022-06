Adeptos do Sporting presentes na Luz no jogo com o Benfica, em dezembro

Multas aplicadas pelo Conselho de Disciplina.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o Sporting em 8.415 euros com base em dois jogos: o dérbi na Luz com o Benfica, realizado no dia 3 de dezembro, e a receção ao Braga, a 22 de janeiro.

No primeiro caso, a multa é de 6.120 euros e no segundo de 2.295 euros. A partida com os minhotos, recorde-se, ficou marcada pelo lançamento de uma garrafa para o relvado que atingiu Ricardo Horta, quando a formação minhota festejava o triunfo por 2-1.

Relativamente ao duelo com as águias, é de referir que um adepto leonino foi detido depois de arremessar uma cadeira contra dois polícias, durante o triunfo da equipa de Rúben Amorim por 3-1.