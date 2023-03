Depois do PSG, Gonçalo Inácio é associado a mais um tubarão

Real Madrid também estará de olho no internacional português

Gonçalo Inácio, 21 anos, é uma das figuras do Sporting de Rúben Amorim, tendo-se recentemente se estreado ao serviço da Seleção Nacional - na goleada ao Liechtenstein, 4-0 -, estando, por isso, em grande destaque.

De acordo com o Foot Mercato, o internacional português está na mira ao PSG e, agora, o Real Madrid também terá o central debaixo de olho.

No entanto, o jovem não é a prioridade de nenhuma das duas equipas para aquela posição. Se no emblema parisiense a preferência recai sobre Kim Min-jae, do Nápoles, no Real Madrid o eleito é Gvardiol, do Leipzig, que pede 100 milhões de euros pelo central.

Recorde-se que Gonçalo Inácio tem contrato com o emblema leonino até 2026.