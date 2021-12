Depois do guarda-redes e defesa, médio do mês também é do Sporting

Adán e Coates ganharam os prémios de melhor guarda-redes e melhor defesa, respetivamente, e o melhor médio também representa o Sporting.

Matheus Nunes foi eleito o Médio do Mês da Liga Bwin, nos meses de outubro e novembro, recolhendo 32,54% dos votos dos treinadores do principal campeonato. Neste período avaliado, o internacional português fez cinco jogos e marcou um golo.

Em segundo lugar ficou André Franco, do Estoril, com 13,49% da votação, e João Mário, do Benfica, fechou o pódio, com 7,94% dos votos.

Recorde-se que Adán recebeu o prémio de Guarda-redes do Mês e Coates foi distinguido como Defesa do Mês.