Depois do clássico, Sporting começa a preparar a Champions sem Pote

Pedro Gonçalves continua a fazer trabalho de ginásio. Jogo frente ao Manchester City é na terça-feira.

Depois do empate (2-2) frente ao FC Porto, o Sporting iniciou a preparação para o duelo com o Manchester City e treinou, na manhã deste sábado, em Alcochete. Pedro Gonçalves voltou a fazer trabalho de ginásio e foi o único indisponível.

Os titulares no Estádio do Dragão fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado.

Amanhã, às 10h30, há novo apronto.

Os leões recebem os citizens na terça-feira, às 20h00, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.