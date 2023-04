"Depois do Arsenal olham para nós de forma diferente, mas somos um 'outsider'"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, contra a Juventus, em Turim

Registo do Sporting em Itália e quebrar enguiços: "Esse é sempre o objetivo, quando temos oportunidades queremos sempre fazer melhor do que já fizemos. Temos de ter noção da qualidade da equipa da Juventus, vimos jogos, retiram-lhes valor mas sem os pontos retirados estariam em segundo. Seria sempre um dia bom ganhar à Juventus em sua casa, mas é a duas mãos e há que ter noção durante o jogo."

Qualificação para a Champions via Liga Europa: "Obviamente a Juventus tem esse objetivo, mas entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus, tem esse estatuto, são mais experientes, habituados a jogar finais. Não chegando à Liga dos Campeões tem impacto muito grande. Em nós também tem, mas o nosso projeto é diferente, temos jovens que podem compensar uma não ida à Liga dos Campeões. O que queremos mais é ganhar um título europeu para o Sporting, tendo apenas uma Taça das Taças teria mais impacto para nós. Quanto ao apuramento para a Champions, entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus."

Mais responsabilidade após eliminar o Arsenal? "Não aumentámos o estatuto, certamente que olham diferente do que antes do jogo com o Arsenal. Mas continuamos a ser um outsider. Chegará o dia em que seremos candidatos. Mas não retira ambição, queremos ganhar. Foi o que fizemos."