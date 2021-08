Depois do Alavés, agora o Maiorca pensa em Battaglia

Perante a falta de propostas vantajosas para a SAD, jogador tem conversado com o clube leonino sobre uma possível rescisão amigável, sem acordo ainda

Battaglia afirmou há dias que gostava de continuar a jogar na liga espanhola e depois do interesse do Alavés, clube que representou por empréstimo na última temporada, surgiu agora associado ao Maiorca por alguns meios digitais do país vizinho.

Com um vencimento altíssimo que pesa nas contas, o jogador e o Sporting tem conversado sobre uma possível rescisão amigável, pois não chegam à SAD propostas convincentes nem para a compra do passe nem para o empréstimo, mas ainda não há acordo.

O Maiorca procura um trinco com capacidade para iniciar a fase de construção e olha com interesse para desenvolvimentos na situação do internacional argentino que não entra nos planos de Rúben Amorim.