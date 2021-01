"Depois destes resultados, não há melhor jogo do que o FC Porto"

epa08940206 Sporting´s Lisbon head coach Ruben Amorim reacts during the Portuguese First League soccer match Sporting Lisbon vs Rio Ave held at Alvalade Stadium in Lisbon, Portugal, 15 January 2021. EPA/ANTONIO COTRIM

Declarações de Rúben Amorim após o jogo Sporting-Rio Ave (1-1), da 14.ª jornada da I Liga que acabou empatado

Sobre o jogo: "Nos primeiros 10 minutos da segunda parte, fomos diferentes do que somos sempre. Foram 10 minutos até sofrermos o golo que facilitámos. Faz parte da juventude e do crescimento de alguns. Esses 10 minutos mudaram um pouco o jogo e depois voltámos a ser o que somos. Quando somos rigorosos, vamos para cima do adversário e não damos muitas oportunidades. Foi decisiva essa entrada na segunda parte."

O efeito Madeira: "Temos plena noção que o campeonato são fases em que se está melhor ou pior. Tínhamos feito um grande jogo com o Nacional. Foi uma derrota na Madeira, já não estávamos habituados a perder e hoje devemos a nos próprios dois pontos. Vamos trabalhar sobre isso, faz parte. Sempre soube que isto vai acontecer e cá estou para melhorarmos de jogo para jogo."

O golo e o susto: "Na primeira parte, tivemos alguma paciência com a bola, mesmo com dificuldade em abrir espaços. Fomos conseguindo abrir, fomos criando algumas oportunidades e fizemos o golo. No início da segunda parte, desaparecemos do jogo, mas depois tentámos. Sofremos o golo, apanhámos um susto e tentámos ir para cima do adversário. Fomos prejudicados pela nossa falta de rigor nos 10 primeiros minutos da segunda parte e os jogadores têm de se focar nisso. Nestes jogos todos, penso que foram 10 minutos em que não fomos a equipa que devemos ser."

Os jogadores: "Não têm de pensar que têm de dar uma boa resposta. Têm de fazer o que treinam e o que temos de fazer em todos os jogos. Depois destes resultados, penso que não há melhor jogo do que o FC Porto numa meia-final. São fases e isto muda de um momento para o outro. Temos de levar isso assim, não encontrar grandes problemas onde não há. Tivemos estes dois resultados, mas estamos em primeiro lugar. Temos de olhar para o lado positivo."