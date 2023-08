Depois de Nuno Santos e Pote, segue-se a renovação de Gonçalo Inácio

Nuno Santos e Pedro Gonçalves viram ontem oficializadas as respetivas renovações de contrato. Gonçalo Inácio é o próximo.

Gonçalo Inácio é o próximo jogador do plantel leonino com quem a SAD verde e branca vai fechar um acordo de renovação. Aliás, já tiveram lugar algumas conversas com o jogador e o seu empresário, Miguel Pinho, nesse sentido.

O defesa central português, de 21 anos, tem contrato com o Sporting até ao final de junho de 2026 e a intenção do clube é prolongar-lhe o vínculo, proporcionando-lhe um ajuste salarial. Deseja também aumentar a atual cláusula de rescisão, fixada em 45 M€, sendo que essa será a maior dificuldade de entendimento entre as partes.

E de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, esta quinta-feira, o acordo terá sido alcançado "nas últimas horas" e a cláusula de rescisão será de 60 milhões de euros.