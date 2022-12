Depois de Essugo, Matheus Reis também está na fila para renovar com o Sporting

Matheus Reis irá renovar por mais uma temporada e terá um aumento salarial.

Matheus Reis também deve renovar contrato com o Sporting em breve. O central canhoto dos leões está ligado ao clube até 2025, mas é intenção de Frederico Varandas - com luz verde de Rúben Amorim - premiar um jogador que tem sido dos mais utilizados e é já numa referência do setor mais recuado do emblema de Alvalade.

Na fila, estão também Adán e Neto. O primeiro ficará até 2025, já que os leões irão acionar a cláusula de opção por uma temporada. Quanto ao central, tem o aval de Amorim para continuar em Alvalade. O treinador continua a acreditar muito nas qualidades do defesa de 34 anos. Esta época, Neto participou em seis partidas.