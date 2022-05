Depois das folgas, Coates vai ser avaliado pela equipa médica do Sporting

Recorde-se que a defesa do Sporting estará desfalcada de Neto, que viu o quinto cartão amarelo na Liga Bwin.

Coates pediu para sair diante do jogo com o Boavista e falhou o último encontro da Liga por fadiga muscular. O Sporting gozou ontem do primeiro dia de folga da semana e esta terça-feira os jogadores continuarão a aproveitar o tempo em família, prémio dado por Rúben Amorim pelo apuramento para a Liga dos Campeões.

Ora, essa mazela vai ser avaliada pela equipa médica dos leões, que vai mantendo contacto com o central para se inteirar do problema, prescrevendo cuidados a ter para voltar aos treinos. O uruguaio tem estado nos principais momentos da equipa este ano, mas ainda está a um jogo de igualar os 40 encontros dos últimos dois anos nos leões.

situação que tem levado a que Marsà e Rafael Fernandes subam aos treinos da equipa principal.

Quanto a regressos, Bruno Tabata será opção para o reencontro com o Portimonense: o brasileiro cumpriu o castigo de 23 dias que enfrentou por suspensão após empurrões a Luís Gonçalves, diretor do FC Porto.