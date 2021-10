Depois da Taça, a Champions: Porro é a dúvida num onze novo

O Sporting procura somar na terça-feira os primeiros pontos na Champions. Ante o Besiktas, Rúben Amorim contará com Pote pela primeira vez na prova, resta saber se já a titular com Paulinho e Sarabia

Pedro Porro seguiu ontem, ao início da tarde, viagem com a comitiva do Sporting para Istambul, cidade onde amanhã a equipa regressa à Liga dos Campeões, procurando conquistar os primeiros pontos na casa do Besiktas.

A inclusão do lateral-direito espanhol nos 21 convocados é um sinal que ainda há esperança de que possa ser utilizado. Isto apesar de, na sequência da entorse traumática sofrida na sexta-feira diante de Os Belenenses, Porro ter realizado ontem tratamento e treino condicionado.

Será reavaliado esta segunda-feira num último treino no Vodafone Park e amanhã se verá se vai jogar, sabendo-se que Esgaio é uma alternativa que merece a confiança do treinador e que até iniciou a época a titular, beneficiando de outra lesão do camisola 24.

Na partida da Taça, sexta-feira, Pedro Gonçalves fez o primeiro jogo oficial desde 28 de agosto e, depois de ter perdido seis desafios (quatro da liga e dois da Champions), vai estrear-se na Liga dos Campeões. O melhor marcador dos leões, na época passada e na presente, jogou 63" diante dos azuis do Restelo e a grande dúvida é se Amorim considera que já está em condições para ser titular, eventualmente para jogar com Paulinho e Sarabia, cujos regressos ao onze são esperados.

De resto, aguardam-se muitas novidades, como as entradas de Palhinha e de Matheus Nunes para o meio-campo. Na lateral canhota, Matheus Reis deve substituir Rúben Vinagre, enquanto no centro da defesa é certa a presença do capitão Coates, ladeado por Feddal à esquerda.

Do lado direito, com Neto a voltar de uma paragem por gestão física, o técnico terá de optar entre este e Gonçalo Inácio, que também voltou de lesão na sexta-feira. Adán regressa também à baliza.



Mais jovens preteridos

O último encontro marcou as estreias dos jovens Gonçalo Esteves e João Goulart pela equipa principal dos leões. Ambos ficaram, contudo, fora da convocatória de 21 jogadores e que é composta pelos seguintes elementos: Adán, João Virgínia e André Paulo; Porro, Esgaio, Neto, Coates, Gonçalo Inácio, Feddal, Matheus Reis e Rúben Vinagre; Palhinha, Matheus Nunes, Ugarte e Daniel Bragança; Pedro Gonçalves, Sarabia, Nuno Santos, Jovane, Tiago Tomás e Paulinho.