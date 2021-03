Depois da fotografia com Essugo, a vez de Tiago Tomás: "Não fiques com ciúmes"

João Mário protagonizou brincadeira nas redes sociais.

A estreia de Dário Essugo, jovem médio de apenas 16 anos, pela equipa principal do Sporting foi um dos momentos altos do triunfo dos leões sobre o V. Guimarães (1-0), na noite de sábado. Após o apito final, o jogador saído da formação verde e branca não escondeu a emoção e, nas redes sociais, dividiu o protagonismo de uma mensagem deixada por João Mário.

Pouco depois, o internacional português "brincou" com Tiago Tomás, outro jovem da formação do Sporting, já com mais experiência acumulada na presente temporada. "Não fiques com ciúmes", escreveu João Mário no Instagram, ao partilhar uma imagem de ambos, presumivelmente captada no mesmo dia em que esteve com Essugo.