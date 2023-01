Paulo Torres teve oportunidade de trabalhar em Portugal, mas sente-se realizado em Angola, conforme destaca em entrevista a O JOGO.

Tem tido convites de clubes portugueses?

- Já tive alguns. Mas estou feliz em Angola. Sinto que o meu trabalho é reconhecido. Há uns anos tive oportunidade de treinar a equipa B do Sporting, mas estava no Inter, na liderança do Girabola, e não quis abandonar o projeto. A minha energia neste momento está toda no Desportivo da Huíla. Sinto-me mangolé [angolano]. Veremos o que acontece no futuro.

Mas continua a haver problemas logísticos para um desenvolvimento mais rápido do futebol angolano?

- O futebol angolano está a transformar-se. Há problemas, mas estão a tentar dar um salto qualitativo. Uma coisa é estar em casa a ver o jogo pela televisão, outra é viajares às sete da manhã para jogares às 15 horas e fazeres a viagem num avião militar. Depois, chegas a um campo todo rebentado, nem sequer cortam a relva... Por isso é que muitos treinadores chegam a Angola e ao fim de um ou dois meses vão-se embora. Angola é um país fantástico, mas é preciso ter capacidade para ultrapassar essas situações. O jogador angolano é vivido, malandro. É essencial entrar na cabeça dele para tirares partido das suas qualidades.

Como tem sido a experiência no Desportivo de Huíla?

- O projeto tem sido muito positivo, tenho seis meses de trabalho. Conquistámos a Supertaça, algo que nunca tinha acontecido. Queremos continuar a crescer e para isso iremos apostar forte na formação.

O futebol africano tem futuro?

- Gosto de trabalhar em África. Já estive na Guiné, estou há vários anos em Angola, e sinto-me feliz aqui. Angola tem muito potencial, jogadores com qualidade. Não concordo quando se diz que o jogador angolano é fraco taticamente. O Gaspar, o Nélson da Luz, que estão em Portugal, são exemplos disso.

Quem é o melhor jogador do Girabola?

- O Gilberto [avançado, 21 anos] é o melhor jogador do Girabola. Era meu jogador no Libolo e agora está no Petro. É titular da seleção de Angola. Depois, há o Djeizy [Desportivo de Huíla], avançado, 20 anos, tem um enorme potencial. Tecnicamente evoluído e com uma boa capacidade física.

Na Guiné, também viveu momentos complicados?

- Quando era selecionador da Guiné-Bissau, o primeiro encontro que tive com os jogadores foi numa sala de embarque. Tinha havido um golpe de Estado e nós fomos jogar contra a República Centro Africana, que também estava em guerra.