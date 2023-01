Minuto 48: Artur Soares Dias vai rever o lance em que Paulinho cai na área do Benfica, após disputa com António Silva, por possível grande penalidade. Minuto 51: após rever as imagens, Artur Soares Dias marca grande penalidade para o Sporting! Minuto 52: Pedro Gonçalves marca de penálti e volta a colocar Sporting em vantagem! 1-2

