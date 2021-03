Adrien não descarta um regresso ao Sporting no futuro

ENTREVISTA - Seja ainda como jogador ou no futuro com quaisquer outras funções, Adrien diz-se sempre disponível para ajudar o clube do coração que espera ver este ano sagrar-se campeão finalmente.

Falar do Sporting é algo que Adrien faz com satisfação, sobretudo porque sente que o pior já passou e que pode estar para breve a conquista do campeonato há muito desejado.