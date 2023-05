Defesa sul-coreano na mira de Sporting, Bayern e Brentford

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Kim Ji-Soo, do Songnam, está a ser seguido por leões, Bayern e Brentford, afirma o Daily Mail

Segundo o Daily Mail, o jovem defesa-central sul-coreano Kim Ji-Soo, do Seongnam, está a ser seguido pelo Sporting, pelo Bayern Munique e pelo Brentford.

A publicação britânica refere que a cláusula de Kim Ji-Soo é de 600 mil euros e compara-o a Kim Min-Jae, que começou a época com Jorge Jesus no Fenerbahçe e rumou ao Nápoles, onde se tornou decisivo na conquista do Scudetto.

Com apenas 18 anos, Kim Ji-Soo é internacional Sub-20 pela Coreia do Sul.