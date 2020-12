Defesa do Mês joga no Sporting e marcou um golo em novembro

Galardão atribuído a Pedro Porro pelos treinadores da I Liga

O lateral Pedro Porro, do Sporting, foi considerado o Defesa do Mês de novembro, conforme anunciou hoje a Liga Portugal.

Na votação elaborada junto dos treinadores da I Liga, o lateral espanhol arrecadou 14% dos votos, os mesmos que Ricardo Esgaio, do Braga. O desempate foi feito através do tempo de jogo de cada um, com Pedro Porro a jogar 272 minutos, menos 17 que o defesa dos bracarenses, que disputou 289 minutos.

O pódio dos mais votados ficou completo com Marcelo, do Paços de Ferreira, com 10% dos votos.

No período em questão, o defesa dos leões apontou um golo e somou duas assistências, nas três partidas realizadas, refere a nota do organismo.