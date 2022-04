Defesa-central do Mainz apontado ao Sporting

Jeremiah St. Juste é defesa-central e joga no Mainz. O jornal Bild diz que está a ser seguido pelo Sporting.

O Sporting é um dos clubes interessados no defesa-central Jeremiah St. Juste, de acordo com o jornal alemão Bild. O jogador dos Países Baixos, de 25 anos, representa o Mainz, da Bundesliga, e estará a ser observado também por Leicester, Sevilha e West Ham.

Feddal deverá deixar o clube no final desta temporada e o St. Juste poderia ser o substituto do marroquinho. No entanto, o preço pedido pelo Mainz poderá ser um entrave. Segundo a publicação, o clube alemão não quererá negociar por menos de dez milhões de euros e o neerlandês tem contrato até 2023.

Formado no Heerenveen, e com passagem pelo Feyenoord, o central chegou à Alemanha em 2019. Fez duas épocas com muitos jogos nas pernas, mas em 2022/23 só foi opção por nove vezes (um golo) - está lesionado neste momento.