De saída do Sporting, Arthur Gomes faz publicação a despedir-se de Portugal

Avançado do Sporting está a ser negociado com o Cruzeiro

Arthur Gomes voltou ontem a Portugal para negociar com o Sporting a mudança para o Cruzeiro. Até agora, os representantes do jogador e do emblema brasileiro negociaram os termos contratuais e salariais, faltando a validação dos leões no processo. O avançado fez, entretanto, uma publicação nas redes sociais a despedir-se de Portugal, no Aeródromo Municipal de Cascais, dentro de um avião.

O jogador tentará agilizar a mudança para o clube de Belo Horizonte, que estará disposto a dar cerca de 3 milhões de euros pelo extremo esquerdo. Arthur sensibilizou os responsáveis diretivos para a vontade de jogar com regularidade e aproveitou para se despedir de alguns companheiros de equipa.

O jogador não contava para Rúben Amorim e lamentou não ter tido oportunidade sequer de mostrar serviço nesta pré-época, pois acreditava que poderia agarrar um lugar na formação verde e branca. Instruído a procurar clube, não quis esperar por interessados em França, como Montpellier, Brest e Reims, preferindo resolver o futuro com prontidão e não ficar parado.

Os leões procuram recuperar o investimento do ano passado, quando pagaram 2,9 milhões de euros, entregando ainda parte do passe de Tiago Santos, já vendido ao Lille, ao Estoril.