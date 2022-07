De Rúben Vinagre a Slimani: Sporting tem muitos casos por solucionar

Rúben Vinagre, Jovane, Slimani, Battaglia, Doumbia, Renan e Sporar são alguns exemplos.

Contratado ao Wolverhampton por 10 M€, após uma época em que disputou 18 jogos nos leões por empréstimo, Rúben Vinagre não entrou desde a primeira hora nas contas de Rúben Amorim para esta época. Com contrato até 2026, é entendido que o lateral canhoto necessita de crescer e ter espaço para jogar regularmente e tanto a SAD verde e branca como o seu agente, Jorge Mendes, procuram um clube que aceite receber o jogador cedido.

A entrar no último ano de contrato, Jovane é um caso diferente, dado que o Sporting deseja transferi-lo definitivamente (pede cerca de 5 M€), o mesmo sucedendo com o atacante Sporar que está na agenda do Estrela Vermelha.

Com salários elevados, Slimani, Renan e Doumbia são jogadores com quem o Sporting está disposto a rescindir por acordo.