De Cech a Ospina, Virgínia teve professores de elite: "Enriqueceu as suas qualidades"

Internacional português nas camadas jovens, o guardião que assina esta semana com os leões cresceu durante três épocas no Arsenal e outras três no Everton, com curta passagem pelo Reading

O Sporting vai reforçar-se com um guarda-redes sem medo. Mesmo em lances que possam parecer arriscados, João Virgínia atira-se à bola sem ponta de receios.

Quem o diz é Rui de Paiva, treinador de guarda-redes que já passou em clubes como Dundee United ou Olhanense. "João Virgínia revela fortes níveis de coragem. É destemido, nomeadamente na saída a punhos no jogo aéreo", afirma Paiva, convidado por O JOGO a analisar o guardião que vai concorrer com Adán na baliza leonina.