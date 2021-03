Dário Essugo treina com a equipa principal e assina contrato profissional

Médio de 16 anos treinou esta terça-feira com o plantel Rúben Amorim

No mesmo dia em que treinou com a equipa principal, Dário Essugo assinou um contrato profissional com o Sporting

O médio de 16 anos integra atualmente a equipa sub-19 do clube que representa desde a temporada 2014/2015, depois de ter deixado a UDR Santa Maria. "O clube acredita muito em mim e acho que tenho feito um bom trabalho nestes últimos anos. Estou muito feliz por assinar", disse aos meios de comunicação verdes e brancos.

Internacional por 14 vezes nas seleções sub-15 e sub-16, conta já no currículo com um título nacional de sub-15. "Quero continuar a evoluir, fazer o meu trabalho diário e, se tudo correr bem, espero chegar à equipa principal do Sporting", acrescentou.

Apontado João Palhinha e João Mário, jogadores oriundos da formação, como as grandes referências no plantel principal, Dário Essugo admite que o sucesso destes jogadores motiva-o "Quando era pequeno via os mais velhos na Academia e fico muito feliz por terem conseguido chegar a esse patamar. Isso dá-me ainda mais alento para lutar", concluiu.