Dário Essugo joga futuro no Sporting na reta final da Liga

Tanlongo vai estar ausente dos três últimos jogos da temporada e sub-19 português tem oportunidade para somar minutos. Sabendo que Ugarte está na porta de saída, o camisola 84 quer afirmar-se como um substituto viável para a posição e assim dispensar contratação de um novo "6", que Amorim disse ser preciso.

Dário Essugo tem uma oportunidade de ouro para se mostrar a Rúben Amorim nas próximas semanas. Mateo Tanlongo vai estar ausente dos últimos três jogos do Sporting (Marítimo, Benfica e Vizela) porque rumará à concentração argentina para o Mundial sub-20 na segunda-feira. A despedida do atleta será feita domingo, contra o Paços de Ferreira, tendo feito, até aqui, 13 jogos pelos leões, todos como suplente utilizado (137 minutos). Essugo, neste mesmo fim de semana, estará amanhã a ajudar a equipa B na luta pela permanência na Liga 3 e integrará, depois, a equipa A durante as últimas semanas da temporada face ao final da competição da equipa secundária.

Sem ser utilizado no campeonato nacional de juniores, Essugo só foi chamado aos sub-19 para disputar a Youth League e os planos para o jogador estão centrados no futuro. Amorim quer desenvolver a capacidade do jogador em treino e avaliá-lo de perto, tanto em Alcochete como em jogo, o que permitirá ter mais certezas sobre como agir em 2023/24.

Com oito jogos pela equipa principal este ano, quatro deles como titular, e 339 minutos de utilização, Essugo quererá lutar pela posição para a próxima temporada mas prefere somar minutos para a sua evolução, ao que O JOGO apurou. A própria estrutura leonina está sensível a isso e avalia as opções que terá para o meio-campo, porque poderá optar por um empréstimo que permita a Essugo ter mais tempo de utilização. O cenário não está definido, daí que seja importante para o jogador de 18 anos mostrar créditos até final da época.

A chegada de Tanlongo em janeiro retirou algum espaço ao sub-19, tal como a utilização de Morita na posição 6 quando Ugarte não esteve disponível. Essugo impressionou a equipa técnica pela evolução física, no entanto, ainda se considera que o atleta deve melhorar o posicionamento em campo, o conhecimento tático e também a sua capacidade de passe.

Amorim quer um novo "6".

Rúben Amorim quer a continuidade de Essugo no plantel leonino, mas, como O JOGO noticiou, já fez saber à SAD leonina que é necessário um novo centrocampista para a posição de Ugarte. Essa lacuna já estava identificada antes da provável venda do uruguaio ganhar forma. Só que nesta fase a saída é cada vez mais provável, porque vários clubes ingleses referenciaram o jogador. Liverpool, Newcastle e Tottenham estão na frente para pagar os 60 M€ da cláusula de rescisão. O Sporting receberá 70% do valor.