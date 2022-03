Dário Essugo: "Figo foi uma lenda, mas recordes são recordes"

Dário Essugo tornou-se no mais jovem jogador do Sporting a alinhar como titular no campeonato ao serviço do Sporting, superando Luís Figo. Confira as declarações à Sporting TV.

Titular: "As oportunidades têm de ser aproveitadas. Foi o que fiz, tenho de continuar. Há muito caminho. É só um passo e mais um momento de crescimento. Tenho de agradecer à equipa B que sempre trabalhou comigo. É para todos os dirigentes, para os psicólogos, para a minha família. É só mais um passo."

Etapa: "Esta foi a vida que escolhi, é o que eu gosto de fazer. Aproveito cada momento. Estar a vivenciar isto com esta idade dá-me capacidade para ver à frente. Sou um privilegiado."

Figo: "Foi uma lenda, mas recordes são recordes. O foco é o mesmo. É continuar a trabalhar. Viemos de uma derrota [com o FC Porto] que não foi fácil de digerir. Demos boa resposta neste jogo."