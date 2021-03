Médio defensivo português estreou-se, aos 16 anos de idade, pela equipa líder da Liga NOS e tornou-se no mais novo de sempre a vestir a camisola principal do Sporting

Dário Essugo, médio-defensivo de 16 anos e produto da Academia de Alcochete, estreou-se, este sábado, pela equipa principal do Sporting no embate contra o Vitória Guimarães, relativo à 24.ª jornada da Liga NOS, e tornou-se no jogador mais novo de sempre a alinhar pelos seniores leoninos.

O centrocampista luso-angolano substituiu João Mário, aos 84 minutos, altura em que o marcador indicava uma vantagem mínima favorável à equipa de Rúben Amorim. Assim que o árbitro finalizou o jogo com o último apito, Essugo ficou rapidamente em lágrimas, dado o sonho alcançado, e foi de pronto acarinhado pelos colegas.

Dário Essugo, nome que ficará eternizado na história do clube de Alvalade, celebrou 16 anos de idade há exatamente uma semana (no último sábado) e, na passada terça-feira, assinou contrato profissional com o Sporting, ao impressionar o técnico Rúben Amorim durante as sessões de treino da equipa principal.

O médio luso-angolano superou, por exemplo, figuras emblemáticas da história verde e branca como Luís Figo (17 anos, quatro meses e 27 dias), Paulo Futre (17 anos, cinco meses e 29 dias), Cristiano Ronaldo (17 anos, 6 meses e nove dias) e Ricardo Quaresma (17 anos, dez meses e 16 dias). Além destes, Essugo alinhou mais cedo pela equipa A leonina do que Marco Caneira (17 anos e um dia) e do que a jovem promessa Joelson Fernande (17 anos, quatro meses e três dias).